Sarà Matteo Gualtieri di Asti l’arbitro di Ternana-Palermo.

La gara, valida per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio “Libero Liberati”. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Gianluca D’Elia di Ozieri; quarto uomo ufficiale Eduart Pashuku di Albano Laziale.