Serie C, 32a giornata: la Ternana non perde un colpo, cade il Bari. Risultati e classifica

32a giornata in Serie C (girone C).

Vittoria del Catania che supera 3-1 l’Avellino, vince ancora la Ternana che supera 1-0 in casa la Vibonese grazie al solito gol di Partipilo. Altro passo falso per il Bari che cade 2-0 in casa del Catanzaro, in zona salvezza tre punti preziosi per il Potenza che ha la meglio per 2-1 sul Bisceglie.

RISULTATI

Catania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)

Ternana-Vibonese 1-0

Catanzaro-Bari 2-0

Foggia-Viterbese: 1-1

Monopoli-Palermo (posticipata)

Potenza-Bisceglie: 2-1

Casertana-Cavese: (ore 17.30)

Teramo-Virtus Francavilla (ore 17.30)

Paganese-Juve Stabia: ore 20.30.

Riposa: Turris.

CLASSIFICA

Ternana* 72

Avellino* 60

Bari* 53

Catanzaro** 51

Foggia 47

Juve Stabia 46

Catania* 46

Teramo* 42

Palermo* 39

Casertana* 38

Viterbese* 35

Monopoli* 34

Turris 34

V.Francavilla 31

Potenza** 31

Vibonese* 28

Paganese 27

Bisceglie* 24

Cavese**** 16



* gare in meno