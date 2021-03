Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimonta

5a giornata del girone G di Primavera 3.

Il Palermo ha impattato per 2-2 nel derby contro il Catania nonostante le due iniziali reti di vantaggio. I ragazzi guidati da mister Capodicasa si sono portati avanti al 35′ grazie alla rete messa a segno da Murania che a tu per tu con l’estremo difensore etneo non sbaglia. Il raddoppio rosanero lo firma un grandissimo gol di Tourè che dal limite dell’area fa partire un bolide che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Catania però torna in partita grazie alla rete di Caracò che accorcia le distanze al 59′, il definitivo 2-2 lo sigla su calcio di rigore Russo.