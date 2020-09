Serie C 2020/2021, il calendario del Palermo: ecco le date dei derby contro Catania e Trapani. Il big match contro il Bari…

Il 16 settembre è stato sorteggiato il calendario dei gironi della prossima Serie C.

Il Palermo di Roberto Boscaglia, inserito nel girone C della terza divisione italiana, ovvero nel girone meridionale, affronterà diversi club che fino a qualche anno fa avrebbe affrontato tra la Serie B e la Serie A. Tra questi, c’è ancora da annotare il ritorno dei derby siciliani contro Catania e Trapani, che mancavano ai tifosi e agli appassionati di calcio già da diversi anni. Inoltre, ci sarà anche da considerare il big match contro il Bari, una delle prime contendenti al titolo della Lega Pro.

Serie C 2020/2021, sorteggio calendari: Teramo-Palermo, esordio in trasferta per i rosanero. Palermo-Potenza la prima al “Barbera”

Per quello che riguarda le gare di andata, il Palermo affronterà il Catania l’otto novembre, tra le mura del “Renzo Barbera”, mentre il Trapani il 22 dello stesso mese, ma in trasferta. Il big match d’andata contro i Galletti di Gaetano Auteri è previsto per il 23 dicembre. Proiettandoci già al prossimo anno, nel 2021 il derby con gli etnei al “Massimino” verrà giocato il 3 marzo, mentre quello con i granata del Trapani è previsto per il 17 marzo. Infine, nella terzultima giornata di campionato prevista per il 14 aprile, la squadra di Roberto Boscaglia affronterà nuovamente il Bari.

