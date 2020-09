Crivello: “Serie C difficile, ma siamo pronti. Ruolo? Rispondo così” E sui nuovi…

È il giorno di Roberto Crivello.

Il difensore del Palermo è stato intervistato dalla stampa presente a Petralia Sottana al termine della prima seduta di allenamento in programma quest’oggi presso l’impianto sportivo del borgo madonita.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non vediamo l’ora di giocare pur sapendo che sarà un girone complicato rispetto a quello in cui ho giocato io qualche anno fa, dobbiamo farci trovare pronti. Ruolo? Da terzino devi spingere di più mentre da centrale devi impostare il gioco, per me il ruolo non è importante, sono totalmente a disposizione del tecnico e nel Palermo del futuro mi cambia poco sotto questo aspetto. In difesa stiamo lavorando molto, il mister è un martello e quindi stiamo facendo bene. I nuovi arrivati si sono integrati bene e posso solo dire che tutto sta andando per il verso giusto anche perché siamo una grande famiglia”.