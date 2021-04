Serie B, SPAL-Ascoli: le formazioni ufficiali del match del ‘Paolo Mazza’

Al via la 34esima giornata di Serie B.

Il campionato cadetto si avvia alla sua conclusione, anche se alcuni verdetti non sono ancora stati emanati per le zone calde della classifica.Dieci posizioni, infatti, separano la SPAL e l’Ascoli, con ben 16 punti di differenza tra le due formazioni a certificare come l’anticipo di questa sera sia quasi un ‘testa-coda’.

La sfida di questa sera vedrà affrontarsi al ‘Paolo Mazza’ due compagini che lottano ancora per i rispettivi obiettivi, anche se diametralmente opposti. La franchigia biancoazzurra cerca infatti di avvicinarsi quanto più possibile al terzo posto, che al termine del campionato gli garantirebbe un percorso meno gravoso ai play-off. Sette lunghezze separano gli emiliani dall’obiettivo, con Salernitana che tuttavia si tiene stretta il vantaggio finora acquisito sulle altre pretendenti.

Situazione opposta per i bianconeri, alla ricerca di punti di fondamentale importanza per allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione. Quest’ultima dista soltanto tre punti, motivo per cui gli ascolani faranno bene a guardarsi le spalle fino al termine della stagione per evitare brutte sorprese al fotofinish di questo intenso campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.