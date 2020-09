Serie B, si parte con Monza-SPAL: anticipi, posticipi e orari delle prime due giornate

La Serie B ha definito i dettagli delle prime due giornate di campionato.

La lega del campionato cadetto ha delineato gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate della stagione, in programma dal 25 al 27 settembre e dal 3 al 4 di ottobre. La seconda divisione italiana torna in campo per una stagione emozionante e piena di colpi di scena come successo negli anni passati, considerato anche le retrocessioni di SPAL, Brescia e Lecce e le promozioni dalla Serie C di Reggina, Monza, Vicenza e Reggiana. Ecco nel dettaglio, dunque, date e orari delle prime due giornate del campionato di Serie B.

Lecce, Corini: “Serie B campionato tosto, senza il pubblico è ancora più dura. Calendario? Ho la mia idea”

PRIMA GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 25 settembre 2020

ore 21.00 MONZA – SPAL

Sabato 26 settembre 2020

ore 14.00 BRESCIA – ASCOLI

ore 14.00 COSENZA – V. ENTELLA

ore 14.00 FROSINONE – EMPOLI

ore 14.00 LECCE – PORDENONE

ore 14.00 PESCARA – CHIEVO VERONA

ore 14.00 SALERNITANA – REGGINA

ore 16.00 VENEZIA – L.R. VICENZA

Domenica 27 settembre 2020

ore 15.00 CREMONESE – CITTADELLA

ore 21.00 REGGIANA – PISA

Palermo, parla Pelagotti: “Tutto sul mio infortunio, Martinelli ci mancherà. Serie B in due anni? Rispondo così”

SECONDA GIORNATA DI ANDATA

Sabato 3 ottobre 2020

ore 14.15 CHIEVO VERONA – SALERNITANA

ore 16.15 ASCOLI – LECCE

ore 16.15 EMPOLI – MONZA

ore 16.15 L.R. VICENZA – PORDENONE

ore 16.15 REGGINA – PESCARA

ore 16.15 SPAL – COSENZA

ore 16.15 VENEZIA – FROSINONE

ore 16.15 V. ENTELLA – REGGIANA

Domenica 4 ottobre 2020

ore 15.00 PISA – CREMONESE

ore 21.00 CITTADELLA – BRESCIA