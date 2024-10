Serie B, dilaga il Sassuolo, male Palermo e Samp: il punto sull’ottava giornata

Nell'ultima giornata prima della sosta per le nazionali, non sono mancate le sorprese nel campionato cadetto

Dopo le partite di domenica 7 ottobre, è terminata l'ottava giornata di Serie B; i soliti risultati inaspettati del campionato cadetto, ma anche tante conferme, positive e negative, rispetto alla linea tracciata da inizio campionato.

LA ZONA PROMOZIONE — DILAGA IL SASSUOLO, BENE PISA E SPEZIA - La capolista indiscussa di questo campionato continua a rimanere in vetta; il Pisa gioca contro un buon Cesena, ma sfrutta al meglio le occasioni avute durante la partita, riuscendo a imporsi contro i bianconeri per 3-1. In gol Lind, prima rete in Italia, e Canestrelli per i toscani, che chiudono la faccenda grazie all'autogol di Donnarumma. Per i Romagnoli in gol Prestia. La squadra di casa rimane quindi prima con 19 punti. Il Cesena, invece, scende al settimo posto a 11 punti con altre 4 squadre.

La partita sicuramente più entusiasmante di questo weekend di serie B è stata Sassuolo-Cittadella. I padroni di casa danno spettacolo e si divertono; ad aprire il tabellino dei marcatori è Mulattieri, con il suo terzo gol in campionato. Pareggia i conti Vita al 17' per gli ospiti ma è solo un'illusione: la doppietta di Thorstvedt e il gol di Volpato, Pierini e Lauriente fanno volare i neroverdi, capaci di finalizzare e rialzare la testa dopo il pareggio, il risultato finale è 6-1. Si rivede anche Mimmo Berardi, assente da marzo per un problema al tendine d'achille. Il Cittadella scende così al diciottesimo posto con 7 punti, figlio di un inizio di campionato con molti bassi e pochissimi alti. Gli emiliani salgono in seconda posizione, in pari con lo Spezia, a 15 punti.

Fanno infatti molto bene anche i bianconeri, che convincono appieno dopo un ottimo inizio di stagione. La partita contro la Reggiana viene risolta dal 2005 Francesco Pio Esposito, al suo quarto gol stagionale. Gli uomini di D'Angelo si dimostrano quindi cinici e compatti. I granata scendono, invece, al quattordicesimo posto con 9 punti e una vittoria che manca da 5 giornate.

LA ZONA PLAYOFF — OTTIMA JUVE STABIA, OK BRESCIA. NEW ENTRY SUDTIROL - Tra le squadre che più stanno sorprendendo in questo inizio di campionato c'è la Juve Stabia: le vespe sovrastano sul piano della voglia e delle idee una brutta Sampdoria, che perde la sua seconda partita al "Ferraris". In vantaggio però ci vanno i liguri, con il gol del solito Massimo Coda, alla sua terza marcatura stagionale. Ma nel secondo tempo cambia tutto in due minuti: doppietta di Adorante che fissa sul 2-1 il punteggio. A poco servirà l'assalto finale dei blucerchiati, i campani si portano a casa la seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Pagliuca salgono al quarto posto in solitaria con 14 punti conquistati. Male la Samp che continua a non uscire dalle ultime posizioni: quindicesimo posto con 8 punti.

Il Brescia invece pareggia il derby lombardo in casa del Mantova per 1-1. Gli uomini di Maran passano in vantaggio grazie a Borrelli, autore della seconda rete di fila dopo quella alla Cremonese. Ma a pareggiare i conti è Debenedetti, che segna il suo primo gol in B e porta il risultato in parità. Le rondinelle si portano al quinto posto con 13 punti conquistati, mentre gli uomini di Possanzini si trovano al settimo posto con 11 punti.

Il Sudtirol è la new entry della zona playoff di questa giornata: gli uomini di Valente portano a casa una preziosissima in vittoria in casa del Cosenza. Gli altoatesini vincono per 2-0 e in inferiorità numerica per il rosso di Kurtic, a segno Rover e Zedadka. Vittoria di grinta e di personalità, che porta la squadra di Bolzano al sesto posto da sola con 12 punti conquistati. Per i calabresi non è la migliore delle giornate, trovandosi ultimi a 5 punti, con il peso della penalizzazione di 4 punti e una vittoria che manca da tre partite.

BENE LA SALERNITANA, OK CREMONESE. DISASTRO PALERMO - Uno dei match più attesi della giornata è stato sicuramente Palermo-Salernitana, giocato in uno stadio gremito con oltre 25 mila tifosi. Altra partita da dimenticare per i rosanero, che si dimostrano poco incisivi e con pochissime idee, mentre i granata sono in palla e costruiscono bene soprattutto dal lato di Verde. Il gol vittoria lo firma Tello, complice anche tutta la difesa dei siciliani che si fa trovare impreparata. Gli uomini di Dionisi vengono raggiunti dai campani al settimo posto, con 11 punti.

La Cremonese pareggia in casa contro un ottimo Bari, che trova il gol grazie a una super giocata del duo Sibilli-Lasagna: il primo che serve di tacco l'ex Verona che conclude con un sinistro secco. I lombardi pareggieranno i conti grazie al gol di Sernicola. Un po' di amaro in bocca da entrambe le parti, che vedono sfumare l'occasione di agganciare il treno delle prime. Gli uomini di Stroppa vanno al settimo posto con 11 punti, mentre i pugliesi si portano a 10 punti, al dodicesimo posto in classifica.

LA ZONA SALVEZZA — CATANZARO E MODENA NON SI FANNO MALE, DISASTRO FROSINONE - Nelle zone basse della classifica Catanzaro e Modena trovano il pareggio: i padroni di casa vanno in vantaggio grazie a un gol di Situm, ma gli emiliani completano la rimonta prima con un gol di Abiuso e poi con uno di Idrissi, entrambi serviti da Palumbo che si porta a 7 assist. Però i calabresi riescono a pareggiare i conti all'89' con un gol di La Mantia, fissando il risultato sul 2-2 al termine di una partita molto combattuta e bloccata. Il rammarico è tutto dei canarini, che hanno visto sfumata l'occasione di agganciarsi al treno play-off, ma invece si portano al tredicesimo posto con 9 punti. Gli uomini di Caserta invece si trovano sedicesimi con 8 punti e una vittoria che non arriva da 4 partite.

Il Frosinone, invece, fa un autentico disastro; nella partita in casa contro la Carrarese la spuntano i toscani con una buona prestazione che si tramuta nella seconda vittoria del loro campionato. Gli uomini di Vivarini falliscono un rigore con Partipilo per poi subire pochi minuti dopo il gol del definitivo 0-1, firmato da Cicconi, al suo primo gol in B. i gialloblu scendono quindi al diciannovesimo posto con 6 punti conquistati e una sola vittoria. Gli uomini di Calabro, invece, fanno un salto al diciassettesimo posto con 7 punti.