Serie B, Cellino sceglie Pep Clotet: ecco le prime parole del nuovo allenatore del Brescia

Massimo Cellino spiazza tutti con la scelta del nuovo tecnico.

Brescia, ufficiale: esonerato Dionigi, fatale il ko con il fanalino di coda Ascoli

Mai banale, coraggioso ed intraprendente il patron del Brescia ha scelto di affidare a Pep Clotet la guida tecnica della sua squadra per il prosieguo della corrente stagione agonistica. Il tecnico classe 1977 è stato vice allenatore del Leeds e ha sbaragliato la concorrenza per sedersi sulla panchina delle Rondinelle. Daniele Gastaldello continuerà ad essere il vice del nuovo allenatore, come aveva già fatto con la precedente guida tecnica. Di certo non una stagione esaltante per il Brescia e testimonianza ne è il quarto cambio in panchina per Cellino. Arduo il compito di risollevare la squadra biancazzurra per Cloet che, però, ha accettato con entusiasmo la nuova opportunità concessagli dal patron sardo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Arrivo in una società importante e col massimo entusiasmo – afferma l’allenatore catalano con diverse esperienze all’estero tra Inghilterra, Spagna, Svezia e Norvegia -. Ringrazio il presidente Massimo Cellino, con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi di Leeds, per avermi dato un’opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi”.

