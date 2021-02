Calciomercato Brescia, dalla Turris arriva Pandolfi: firmò il blitz dei campani contro il Palermo

Futuro in Serie B per Luca Pandolfi.

Dopo il pressing da parte del Bari nei giorni scorsi, per il giovane attaccante classe 1998 della Turris si è mosso nelle ultime ore il Brescia, con il blitz del direttore sportivo Giorgio Perinetti. L’esperto dirigente ex Palermo, dunque, ha regalato al patron Massimo Cellino le prestazioni dell’attaccante napoletano che milita nel Girone C di Serie C.

Nelle venti presenze fin qui collezionate con la maglia della Turris, Pandolfi ha messo a segno sei gol nel campionato in corso. Uno contro il Palermo di Roberto Boscaglia, siglato nel girone di andata, al minuto 95, in occasione della sfida andata in scena lo scorso 25 novembre allo Stadio “Renzo Barbera”; gol che ha regalato in extremis il successo esterno alla squadra di Torre del Greco.

Le parti in questi minuti starebbero scambiando i documenti per formalizzare il trasferimento. Manca solo l’ufficialità.

