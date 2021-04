Serie B, altro k.o per il Frosinone: la Salernitana di misura, tre punti che valgono il terzo posto. La classifica aggiornata

La Salernitana batte il Frosinone per 1-0.

La compagine granata ottiene tre punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione contro la formazione gialloblu. Un successo di misura, che consente ai calabresi di agguantare il terzo posto della classifica e staccare di due lunghezze il Monza quarto. Tutto questo grazie alla rete di Cicerelli, che al 55′ ha sbloccato la sfida dello Stadio Arechi. A questa marcatura i laziali non hanno saputo reagire in maniera ottimale, creando poche occasioni concrete e non sfruttando il potenziale offensivo a sua disposizione. Ennesimo stop, dunque, per i ‘frusinati’, che nelle ultime partite stanno riscontrando diverse difficoltà nell’ottenere buoni risultati, specchio di una stagione al di sotto delle aspettative.

