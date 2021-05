Serie A, verso Juventus-Milan: CR7 vs Ibra, Pirlo sfida Pioli. Quel posto in Champions League…

Di Nicolò Cilluffo

Poco più di quarantotto ore e sarà Juventus-Milan: match dalle molteplici sfumature e dalla fondamentale importanza. Novanta minuti in cui verranno decise le sorti della formazione bianconera allenata da Andrea Pirlo ed il futuro della franchigia rossonera guidata da Stefano Pioli.

Era il 28 maggio 2003 ed il Milan, allora allenato da Carlo Ancelotti, alzava al cielo la sesta Coppa dei Campioni della sua storia battendo, nella finale di Manchester, proprio la Juventus di Marcello Lippi. Zero a zero dopo 180 minuti, equilibrio assoluto infranto solamente dalla lotteria dei calci di rigore che decretarono il Diavolo rossonero vincitore della 48a edizione della massima competizione europea. E proprio quest’anno che in finale di Champions League si affronteranno due squadre inglesi, la malinconia dei gloriosi fasti del calcio italiano prende il sopravvento, facendo scorrere brividi sulla pelle ai più grandi appassionati di questo sport.

La rivalità calcistica insita nel big match della trentacinquesima giornata di Serie A è tangibile, lampante, unica. Unico anche il numero delle volte in cui bianconeri e rossoneri si sono affrontati nella storia del massimo campionato italiano: duecentrotre. Un record assoluto.

Juventus-Milan andrà in scena domenica sera alle ore 20.45 in quel di Torino. Questa volta le due formazioni non si giocheranno la finale di Champions League ma l’accesso a quest’ultima. Staccare il pass per i gironi della prossima edizione significherebbe tanto per entrambe le squadre. Ma in modo, decisamente, diverso.

