Serie A, Ulivieri: “Nessun problema per gli allenatori, daranno indicazioni a distanza”

La parola a Renzo Ulivieri.

Il presidente dell’Assoallenatori si è espresso in merito alla ripresa che, da domani, comincerà ad aver luogo seppur sotto forma di allenamenti individuali. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da calciomercato.com:

“Per chi come noi ha voglia di ripartire, questa è un’ottima notizia. Prenderemo tutte le cautele del caso, seguendo alla lettera il protocollo. Per gli allenatori mantenere le distanze non è un grosso problema, anzi, direi che non cambia niente: un’indicazione a un giocatore può essere data anche a diversi metri di distanza”.

