Serie A, tutto pronto per Napoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime tre gare della 34esima giornata del campionato di Serie A, H.Verona-Atalanta (1-1), Cagliari-Sassuolo (1-1) e Milan Bologna (5-1), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c’è sicuramente quella del ‘San Paolo’, dove Napoli e Udinese si sfideranno alle 19.30, con i partenopei decisi a i tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non mollare la corsa al quinto posto.

Napoli-Udinese, Gotti: “Avversari di alto livello, ma nulla è scontato. Jajalo? Stagione finita”

Gennaro Gattuso senza Di Lorenzo squalificato, oltre agli infortunati Llorente e Youens, rilancerà i giocatori rimasti inizialmente fuori a Bologna. Dunque, torna Ospina in porta, Koulibaly in difesa e Mario Rui a sinistra con Hysaj stavolta a destra. A centrocampo potrebbe toccare a Lobotka, affiancato da Fabian e Zielinski. In attacco spazio ai rientranti Callejon, Mertens ed Insigne. Uomini contati, invece, per Gobbi, che dovrà fare a meno dello squalificato Okaka e degli infortunati Mandragora, Jajalo e Teodorczyk. A centrocampo, De Paul, Walace e Fofana con Stryger e Sema ai lati. In attacco Lasagna e Nestorovski. In difesa, davanti a Mussu, linea a tre con Becao, De Maio e Nuytinck.Il match verrà trasmesso in tv da Sky,sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Napoli, Mertens: “La mia vita cambiata grazie a Sarri. Gattuso? Perfetto per questo club, contro il Barcellona…”

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Mussu; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.