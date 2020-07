Napoli, Mertens: “La mia vita cambiata grazie a Sarri. Gattuso? Perfetto per questo club, contro il Barcellona…”

Dries Mertens si racconta.

Un cambio di ruolo, può cambiare anche la vita. Lo sa bene Dries Mertens che, grazie a Maurizio Sarri, ha cominciato una nuova vita da centravanti. Un’intuizione, quella dell’attuale tecnico della Juventus, che il belga ha voluto ricordare durante un’intervista concessa ai microfoni della “Uefa”.

“Al primo anno di Sarri ho giocato solo 6 partite dall’inizio ed ero arrabbiato. Mi diceva sempre ‘Sei così importante per me e per la squadra, non preoccuparti che arriverà la tua occasione’. Così un giorno mi ha schierato come attaccante centrale e sono stato felice perché mi ha cambiato la vita. Mi ha schierato centravanti e mi ha detto ‘Sono sicuro che lo farai bene”.

Durante l’intervista di Mertens, c’è tuttavia spazio anche per l’attuale tecnico azzurro Rino Gattuso: “È davvero un buon allenatore, penso sia perfetto per il Napoli in questo momento. Sta dando tante possibilità ai giocatori giovani e penso che anche per il futuro possa essere un ottimo allenatore. Ha vinto tanto da calciatore e sa cosa vuol dire vincere, era qualcosa che mancava alla squadra. Questa è una cosa che abbiamo percepito anche con Ancelotti, uno che ha vinto molto e che provava a trasmettere questa mentalità anche ai calciatori”.

Chiosa finale sulla sfida contro il Barcellona: “All’andata abbiamo fatto una grande partita, è stato fantastico segnare al Barcellona. Al ritorno sarà tutto più complicato. L’1-1 del San Paolo ci obbliga a far gol al Camp Nou. Senza gol, verremo eliminati. Ci stiamo preparando all’impresa“.