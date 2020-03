Serie A, Tommasi: “Il rientro a maggio è utopia. Presidenti come musicisti del Titanic, vi spiego”

Parola a Damiano Tommasi.

L’emergenza Coronavirus non sembra avere intezione di placarsi, perlomeno non in tempi relativamente brevi. Nonostante ciò, i vertici del calcio italiano, presidenti di club e non solo, iniziano a fare ipotesi su possibili date di ripresa dei campionati. La Lega Serie A, in simbiosi con la Figc, oggi, è propensa per il 9 maggio; Vincenzo Spatafora, Ministro dello Sport, proporebbe invece di riprendere già qualche giorno prima, il 3 maggio.

Su questa delicata situazione si è soffermato tra i tanti anche Damiani Tommasi, attuale numero uno dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), nonché uno dei primi a comprendere la necessità di stoppare ogni forma di manifestazione sportiva: “Il comportamento di alcuni presidenti? Sono come i musicisti del Titanic, che continuano a suonare mentre la nave affonda. Se non si capisce che la situazione è seria”, ha dichiarato ai microfoni del Messaggero.

Possibile ripresa di allenamenti e campionati: “Temo che le date proposte verranno disattese. Nel nord il fenomeno è in continua crescita, così come nel resto d’Europa. Era giusto dare un orizzonte temporaneo, quasi come forma di ottimismo – ha proseguito il presidente dell’AIC -. Ci sta. Ma c’è molto da fare ancora. Non si tratta di essere catastrofisti o ottimisti, cerco solo di essere realista. Ricominceremo, ma in sicurezza. E laddove servirà, rispetteremo misure più severe”, ha concluso Tommasi.

