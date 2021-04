Serie A, Sassuolo-Roma: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

La sfida tra Sassuolo e Roma può marcare a fondo la stagione di entrambe le squadre.

A sole dieci giornate dal termine della Serie A, molte squadre sono ancora in piena lotta per un posizionamento europeo. Tra queste c’è anche quella di Paulo Fonseca, protagonista di una stagione altalenante sotto molteplici punti di vista. Il passaggio del turno in Europa League e l’ottimo rendimento in campionato si sono alternati regolarmente ai numerosi svarioni contro le big in terra nazionale. Mancanza di cattiveria che non ha permesso ai giallorossi di conquistare quei punti che, ad oggi, le mancherebbero per essere al sicuro da qualsiasi rimonta o pressione. La gara prevista per le ore 15:00 al ‘Mapei Stadium’ – visibile in diretta su Sky Sport Serie A – sarà una prova importante per capire se un Sassuolo rimaneggiato e con diversi assenti sarà in grado di mettere in difficoltà la Lupa.

Secondo quanto riportato delle maggiori agenzie di scommesse sportive, la Roma sembrerebbe essere nettamente favorita per questo match. Un eventuale successo dei giallorossi è infatti fisso 1.65, mentre la vittoria del Sassuolo è invece data a 4.50. Analoga questione per un possibile pareggio tra le due compagini, dato dai bookmakers a quota 4.33.

Di seguito le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; J. Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. ALL.: De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Perez, Pedro; Borja Mayoral. ALL.: Fonseca.