Serie A, Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Sassuolo e Atalanta sono ancora invischiate nelle rispettive lotte europee.

Un campionato di Serie A che, mai come quest’anno, risulta incerto e imprevedibile fino alla fine, con diversi verdetti sportivi ancora in attesa di essere ufficialmente emanati. È questo il caso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e del Sassuolo di Roberto De Zerbi, ancora in cerca di punti preziosi per guadagnarsi una qualificazione nelle manifestazioni continentali della prossima stagione.

I nerazzurri devono indubbiamente rispondere al sorpasso momentaneo del Milan, che con il 2-0 rifilato al Benevento si è riportato al secondo posto della classifica. Un Atalanta in forma e con il morale alle stelle, certamente non l’avversario più semplice da fronteggiare per un Sassuolo che, al netto dei risultati, punta forte il sorpasso alla Roma. I capitolini occupano la settima piazza del campionato, ultimo posizionamento utile per accedere alle coppe europee. Gli emiliani sono distaccati solo di tre lunghezze dalla compagine di Paulo Fonseca, vera e propria incognita di questo turno vista la debacle in Europa League contro il Manchester United. Chissà che i giallorossi non possano incappare in un’altra giornata storta e favorire il Sassuolo nella corsa alla Conference League.

Le quote diramate dalle principali agenzie di scommesse sportive, designano un quadro chiaro del confronto che tra neroverdi e nerazzurri. Gli emiliani, infatti, – nonostante l’obiettivo europeo sia alla portata – sembrano sfavoriti di fronte alla potenza di fuoco dei bergamaschi, con un netto 6.00 per un eventuale successo dei ragazzi di De Zerbi. Diametralmente opposta, la quota risultante per la possibile vittoria dell’Atalanta, fissa a 1.44. Il pareggio – risultato che non farebbe bene a nessuna delle due franchigie – si piazza a 5.00, poco sotto l’1 del Sassuolo.

Di seguito le probabili formazioni della sfida.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.