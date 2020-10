Serie A, Sampdoria-Atalanta 1-3: ancora una sconfitta per Gasperini, Ranieri alla terza vittoria di fila

Ancora una sconfitta per l’Atalanta.

In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo al “Gewiss Stadium” di Bergamo la Dea di Gian Piero Gasperini contro la Sampdoria guidata da Claudio Ranieri. Al termine dell’incontro, i blucerchiati hanno ottenuto la loro terza vittoria di fila battendo, con il risultato finale di 3-1, l’Atalanta. I bergamaschi, dopo la brutta sconfitta contro il Napoli (4-1) nella scorsa giornata e nonostante l’ottima prestazione in Champions League (4-0 ai danni del Midtjylland), perdono ancora in Serie A. I gol vittoria della squadra ospite portano le firme di Quagliarella al 13′ (che ha anche sbagliato un rigore al 45′), di Thorsby al minuto 59 e di Jankto che chiude il match due minuti prima del triplice fischio; per la Dea, Duvan Zapata mette a segno il penalty che vale il 2-1 all’80’, ma il risultato cambierà solo con il terzo gol dei blucerchiati per poi arrivare al triplice fischio. La Sampdoria batte l’Atalanta con il risultato finale di 3-1.

