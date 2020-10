Serie A, nuovo caso di Coronavirus al Bologna: positivo l’ad Fenucci. La situazione

Nuovo caso di Coronavirus in casa Bologna.

L’amministratore delegato, Claudio Fenucci, è infatti risultato positivo al Covid-19: il dirigente rossoblu è totalmente asintomatico e ora si trova in isolamento fiduciario come da protocollo.

Lazio-Bologna, Mihajlovic: “Barrow non al meglio, domani servirà coraggio. Hickey? E’ uno con le palle”

La positività di Fenucci, non avrà nessuna ripercussione sulla partita di stasera contro Lazio: l’amministratore delegato, infatti, non fa infatti parte del gruppo squadra di Sinisa Mihajlovic, che già si trova a Roma per il match contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, in programma all’Olimpico alle ore 20.45.

Lazio-Bologna, Luis Alberto: “Stiamo facendo grandi cose, vincere contro il Dortmund…”