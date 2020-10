Lazio-Bologna, Mihajlovic: “Barrow non al meglio, domani servirà coraggio. Hickey? E’ uno con le palle”

Il Bologna scalda i motori in vista della sfida di domani sera contro la Lazio.

Dopo due sconfitte di fila, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è decisa a trovare riscatto contro i biancocelesti – reduci dalla straordinaria vittoria in Champions con il Borussia Dortmund – nella sfida dell'”Olimpico” valida per la quinta giornata di Serie A. Una sfida presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara proprio dal tecnico della compagine emiliana.

“Il coraggio non va mai messo da parte, anzi proprio in certe situazioni ne serve ancora di più per limitare la paura. Più coraggio hai e meno paura senti. De Silvestri si è allenato e anche se ha avuto una piccola distorsione sarà della gara. Ce la dovrebbe fare ma valuteremo nell’allenamento odierno. Hickey? Mi piace perché ha le palle: e giocherà ancora. Ha 18 anni ed è giusto che sbagli, è titolare adesso ma deve farmi vedere che cosa sa fare. Sono disposto a dargli tempo. Domani dovrà marcare Immobile. Non va a saltare e giocano di furbizia. Sansone? Tutti quelli che ho convocato possono avere una possibilità di giocare. Barrow? Non è ancora in forma come l’anno scorso e lo sa. Fin qui ha fatto vedere poco. Sono soddisfatto di come si è allenato il Bologna, manca il goal ma le prestazioni non sono state solo negative. Servirà trovare la via delle rete quanto prima. Inzaghi? Perdeva tutte le scommesse, lo faceva sempre e non vinceva mai. Ogni settimana mi pagava il pieno di benzina“.