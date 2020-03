Serie A, rinviata anche Sampdoria-Verona. Lo sfogo di Veloso: “Situazione vergognosa, noi trattati come giocattoli”

Sei gare di Serie A sono state rinviate.

Oltre alle cinque gare in programma ieri, valide per la ventiseiesima giornata del campionato italiano, anche Sampdoria-Hellas Verona, che si sarebbe dovuta disputare questa sera, si giocherà il 13 maggio. Le due società avrebbero richiesto di giocare regolarmente, ma a porte chiuse. La Lega, tuttavia, per conformità alle altre decisioni, ha scelto di aggiungere l’impegno del “Marassi” alla lista dei match rinviati.

Una decisione che non è andata giù all’Hellas Verona. La squadra di Ivan Juric, infatti, si trovava già a Genova ed è stata costretta a tornare, con un nulla di fatto, a casa. Il capitano gialloblù Miguel Veloso, su Instagram, si è sfogato denunciando la sommaria gestione della situazione da parte dei vertici del calcio e il trattamento irrispettoso riservato alle squadre.

“Una settimana per decidere se scendere in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori. Eravamo tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli”, ha scritto il portoghese.

