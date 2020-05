Serie A, Prandelli: “Troppa fretta in vista della ripartenza, non capisco il perché”

Cesare Prandelli non ci sta.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, concessosi ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della possibile ripresa della massima serie, attualmente in fase di stallo dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni dell’esperto allenatore ex Fiorentina: “Se ne sta parlando, certo. Provo ad immaginare come si potrebbe ripartire, ma non capisco perché ci sia tutta questa fretta. Probabilmente hanno le garanzie che non succederà nulla, forse dovremmo capire come fanno anche se sinceramente mi sembra un po’ complicato. Cosa succederà se dovessero trovare un giocatore positivo? Nulla di nuovo per il calcio. Non mi meraviglio che possa essere determinante ma mi chiedo se abbia ancora un valore. Un controsenso rispetto alla cosa più importante che abbiamo: la vita, la salute di tutti. Per quanto mi riguarda siamo ancora in emergenza”.

Sull’idea playoff: “Se siamo costretti a concludere il campionato potrebbe essere un’ipotesi, però è un po’ difficile programmare. Potremmo aspettare di capire se il modello della Bundesliga funziona e prendere esempio da loro”.

