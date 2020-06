Serie A, oggi è il turno di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

La Serie A è tornata in campo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano si prepara ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. All’appello mancano ancora 12 turni da giocate in soli in 41 giorni. Terminate Torino-Parma (1-1) e Verona-Cagliari (2-1), restano da disputare gli ultimi due recuperi della 25esima giornata – in sospeso dallo scorso febbraio -, che consentirà di allineare tutte le squadre con 26 partite giocate. Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, invece, sarà di scena la 27esima giornata. Le gare verranno giocate rigorosamente a porte chiuse, come già accaduto per la Coppa Italia.

Oggi è il turno di Atalanta-Sassuolo, alle 19.30. La squadra di Gasperini ha bisogno di punti per consolidare il quarto posto e la sua posizione in zona Champions League. Il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare su un 3-4-1-2 con Gomez che giocherà a supporto di Ilicic e Zapata. Roberto De Zerbi, che naviga in acque tranquille, deve, invece, fare a meno di Romagna: al centro della difesa, insieme a Ferrari, ci sarà Marlon. Il modulo è il 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga dietro Caputo. La sfida sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming attraverso l’applicazione SkyGo.

Alle 21.45 tocca a Inter-Sampdoria. Conte, che punta forte lo scudetto, dovrebbe confermare lo stesso undici visto a Napoli con Eriksen dietro a Lukaku e Lautaro. Mister Claudio Ranieri, invece, dovrà fare a meno di Fabio Quagliarella, out a causa di un fastidio al polpaccio. In attacco spazio a Ramirez e Gabbiadini in attacco. Il match sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming attraverso l’applicazione SkyGo.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopolous; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

SAMPDORIA (3-5-2) – Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini.