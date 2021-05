Serie A, Napoli-Udinese 5-1: Gattuso ipoteca la Champions League. La classifica aggiornata

Cinque ad uno, è questo il risultato dell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A.

Goleada pazzesca, qualità e quantità in ogni reparto: il Napoli di Rino Gattuso quando è al completo fa tremare le avversarie. Match incanalato sin dai primi istanti nella direzione partenopea grazie all’uno-due ravvicinato siglato da Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Squillo friulano al 41′ minuto con la rete di Okaka su assist del solito Rodrigo De Paul. La prima frazione di gioco si chiude sul parziale di uno ad uno.

Nel secondo tempo la compagine del patron Aurelio De Laurentiis regala spettacolo ad appassionati e tifosi partenopei. Franchigia campana che, prima, triplica con Hirving Lozano al minuto 56′ e, poi, archivia la pratica al 66′ grazie al tapin vincente dell’ex terzino dell’Empoli, Di Lorenzo. Spazio anche per la firma del capitano Lorenzo Insigne nel finale di gara. Il Napoli ne fa cinque trovando la quinta vittoria nelle ultime sette gare disputate. Champions League nel mirino adesso più che mai per Rino Gattuso & Co.

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie A.