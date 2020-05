Serie A, Malagò: “Ripresa? La decisione spetta a tecnici e scientifici, nulla verrà lasciato al caso”

Giovanni Malagò prova a fare chiarezza.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti, seppur i numeri sembrano in notevole miglioramento ormai da un paio di settimane. Il Governo, al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

Deciso ad aiutare e andare incontro alle richieste delle società, il presidente del CONI, che intervenuto ai microfoni de ‘L’Unione Sarda’ ha tracciato un quadro chiaro e riepilogativo dell’attuale situazione sul sistema calcio, dando ulteriori delucidazioni in merito alla possibile ripresa del campionato.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non entro nel merito di una decisione che necessita di approfondimenti tecnici e scientifici, attualmente al vaglio degli organismi preposti. Il ministro Spadafora e il Governo assumeranno l’orientamento che riterranno più idoneo in base all’elaborazione delle risultanze ottenute. Credo comunque che niente sia escluso a priori e nulla verrà lasciato al caso”.