Serie A, parla Rizzoli: “Abbiamo inoltrato una richiesta alla Lega, servirà tutelare i calciatori”

Nicola Rizzoli si proietta verso la ripresa della Serie A.

Il designatore degli arbitri italiani, in diretta a Sky Sport attraverso un collegamento Skype, ha parlato della possibile ripartenza dei campionati e parlato della condizione fisica degli arbitri. Lo stesso Rizzoli ha poi confermato che per quanto concerne il VAR vi saranno delle novità.

“Gli arbitri hanno fatto un break di una settimana per staccare un attimo, per poi allenarsi in casa. Ora hanno ripreso gli allenamenti a livello individuale in attesa di ulteriori indicazioni. Abbiamo chiesto a Lega e Aia di ridurre i rischi al minimo, con l’uso di mascherine, guanti e seguendo tutti i protocolli. Più cartellini gialli per garantire distanziamento sociale? Senza dubbio bisognerà avere comportamenti diversi, ci dovrà essere la giusta distanza fra i giocatori e con gli arbitri stessi. Serve uno step culturale positivo per tutti. Le 5 sostituzioni sono una proposta della Fifa, è chiaro che in una fase in cui si dovranno affrontare molte gare una dietro l’altra e in una stagione particolare bisognerà venire incontro ai giocatori. Sarà poi l’ente organizzatore dell’evento ad accettare la proposta della Fifa”.