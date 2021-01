Serie A, le probabili formazioni di Sampdoria-Inter: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv

Ancora tre ore è sarà Sampdoria-Inter.

Alle 15.00, i blucerchiati sfideranno i nerazzurri per la gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive sono alla ricerca del riscatto, la formazione ospite, invece, va a caccia della “nona sinfonia” sperando di poter raggiungere la vetta della classifica, attualmente impegnata dal Milan.

Le quote e i pronostici dei bookmakers, vedono i nerazzurri di Antonio Conte nettamente favoriti. La vittoria della formazione di Claudio Ranieri ( segno 1), infatti,è data a 5.70, mentre quella ospite ( segno 2) è quotata a 1.57. Il pareggio tra le due squadre è stabile a 4.20. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport.

Sampdoria in campo con l’ormai consueto 4-4-1-1, ma con qualche cambio di interpreti. Quagliarella, per esempio, potrebbe osservare inizialmente un turno di riposo, con l’ex Keita Balde favorito su La Gumina per giocare in avanti con Ramirez. In difesa ancora Yoshida da una parte e Augello dall’altra, centrali Tonelli e Colley. A centrocampo Adrien Silva a far coppia con Thorsby, sulle fasce Darmsgaard e Candreva. In porta il solito Audero.

L’Inter senza Lukaku punta su Sanchez insieme a Lautaro Martinez. Intoccabile la difesa, con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, escluso Vidal: al suo posto Gagliardini, poi i soliti Brozovic e Barella. Sugli esterni, infine, spazio ad Hakimi e Young.

Di seguito, le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Darmsgaard; Ramirez; Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.