Serie A, tutto pronto per Milan-Juventus: quote, probabili formazioni e dove vedere in tv il match

Tutto pronto per Milan-Juventus.

Alle 20:45, a San Siro, i rossoneri ospitano i bianconeri per la gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A: i padroni di casa, al comando della classifica, cercano una vittoria per mantenere la vetta e provare ad allungare sui rivali; la formazione ospite, invece, vuole provare ad accorciare le distanze dal primo posto.

La gara, dunque, si preannuncia infuocata. Le quote e i pronostici dei bookmakers puntano sul Milan: il segno 1, infatti, è offerto a 2.90, il segno X a 3.45 e infine il segno 2 a 2.45. Il match del ‘Meazza’, sarà trasmesso in tv esclusiva sui canali Sky. Inoltre, è visibile anche in streaming su Sky Go.

Stefano Pioli, al netto delle assenze per infortuni e squalifiche punterà sui soliti noti: spazio a Theo Hernandez che agirà in difesa insieme agli altri “titolarissimi”, ovvero Calabria, Kjaer e Romagnoli davanti a Donnarumma. In mezzo al campo scelte obbligate con Krunic insieme a Kessié. Leao terminale offensivo, alle sue spalle il terzetto formato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic.

Andrea Pirlo, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Alex Sandro e Cuadrado, entrambi positivi al Covid-19. Al loro posto spazio a Demiral e Danilo, con Bonucci e De Ligt pronti a proteggere Szczesny. A centrocampo torna Rabiot in coppia con Bentancur, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In avanti, senza Morata, la coppia Dybala-CR7.

Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarunna; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.