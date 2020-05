Serie A, la UEFA vuole rispettare la deadline del 2 agosto per dare spazio alle Coppe. I dettagli

Il calcio si prepara alla ripresa.

Serie A, B e C ripartiranno, a differenza delle categorie dilettantistiche. È questa la decisione del Consiglio federale della FIGC, riunitosi ieri per discutere le sorti del calcio italiano a fronte dell’emergenza Coronavirus. La ripresa, probabilmente, avverrà a fasi scaglionate, ma non si hanno ancora delle date ufficiali. Intanto, la deadline per la fine dei campionati è stata ulteriormente prorogata al 20 agosto. L’inizio della prossima stagione, invece, è in programma a inizio settembre.

FIGC, ripartono i campionati professionistici: il comunicato ufficiale, c’è un termine ultimo per chiudere la stagione

Lo slittamento del termine ultimo per chiudere la stagione, tuttavia, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe valido soltanto per le categorie minori. La speranza della Serie A, infatti, resta quella di tornare in campo il 13 giugno, in modo da potere giungere ai titoli di coda a inizio agosto. Le pressioni, in tal senso, arrivano anche dalla UEFA. L’organo amministrativo del calcio europeo, nonostante non abbia posto vincoli in termini di calendario bensì soltanto raccomandazioni, non vuole andare oltre il 9 agosto. Bisognerà infatti dare spazio anche alle squadre impegnate nelle Coppe. Tempi e modalità di ripresa delle competizioni europee, però, sono ancora tutti da definire. Quel che è certo è che l’estate sarà fitta di impegni.

