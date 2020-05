Uefa, Ceferin: “Il calcio con i tifosi tornerà presto, il virus non esisterà per sempre. Fair Play Finanziario? Rispondo così”

Parla di Aleksander Ceferin.

Il presidente dell’UEFA, intervenuto ai microfoni del quotidiano britannico ‘Guardian’, è tornato a parlare dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, analizzando le inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante sull’intero mondo del calcio, partendo dalla dura gestione di un momento così difficile.

“Perderemo milioni su milioni, dozzine di milioni di dollari. È difficile addormentarsi la notte. L’UEFA non è in una situazione pericolosa ma ci prendiamo cura dei club e delle leghe, è parecchio lavoro. Decisi di rinviare gli Europei alle 4 del mattino: presi la decisione e poi avrò dormito massimo un paio d’ore. Scommetterei un milione che nel 2021 riusciremo a farli giocare: il virus non esisterà per sempre. Sono un ottimista, non mi piace la visione apocalittica per cui ci sarà anche una quinta ondata di contagi. Sono del tutto sicuro che il buon vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto. Non è cambiato dopo le guerre mondiali e non cambierà nemmeno a causa di un virus. Perché non pensare che dopo il virus il mondo possa diventare un posto migliore? Magari saremo più intelligenti, capiremo quanto siamo fragili”.

Sull’uguaglianza salariale tra calcio maschile e calcio femminile: “Questa è la domanda da un milione di dollari. Penso sia difficile perché c’è una differenza di guadagni procurati dal calcio maschile e quello femminile. L’UEFA sta investendo molto nel calcio femminile e siamo contenti, diventa sempre più popolare, ma sull’uguaglianza di ingaggi è difficile esprimersi ora. In generale non credo che i calciatori siano avidi, il mercato decide i prezzi e se ricevi un’offerta da 20 milioni dubito che tu dica ‘No grazie, me ne dia solo 200 mila’. Peraltro i giocatori pagano tasse pesanti, quindi la parola ‘avidità’ non credo sia esatta”.

Chiosa finale sul Fair Play Finanziario: “Stiamo ragionando su come migliorarlo, adattandolo ai tempi. A tal proposito stiamo considerando anche una specie di luxury tax, ma in questo periodo difficile abbiamo fermato queste idee”.