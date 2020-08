Serie A, gli MVP 2019/20: Dybala miglior giocatore, tra i giovani trionfa Kulusevski. I premi

La Lega Serie A ha annunciato gli MVP della stagione 2019/20.

Sono stati decretati poche ore fa il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante, nonché il miglior giovane e l’MVP assoluto. Questi riceveranno i rispettivi trofei sul terreno di gioco all’inizio della Serie A 2020/2021.

La classifica, come annuncia la Lega in un comunicato ufficiale, è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca-Cola e Coca-Cola Supercup.

“Oggi annunciamo gli MVP della stagione 2019/2020. La misurazione della performance è basata sulle statistiche ufficiali della Lega Serie A che rappresentano il criterio oggettivo di valutazione scientifica dei migliori di questa stagione, che siamo riusciti a concludere con grande determinazione superando infinite difficoltà – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. E’ stata un’annata anomala, con un finale compresso, ma questi calciatori sono riusciti a dimostrare il proprio talento in tutte le partite disputate, illuminando con grandi prestazioni le nostre competizioni. A loro e a tutti gli altri atleti va il nostro sentito ringraziamento per la professionalità, l’impegno e i sacrifici dimostrati“.

Di seguito i premi assegnati.

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny (Juventus)

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan De Vrij (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez (Atalanta)

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile (Lazio)

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Paulo Dybala (Juventus).

