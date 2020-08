Serie A, finalmente le date ufficiali: ecco quando inizierà la stagione 2020/2021

Sono state finalmente rese note le date della prossima stagione di Serie A.

Ieri si è ufficialmente conclusa la stagione 2019/20 della Serie A, una delle annate sicuramente più complesse dal punto di vista della continuità e soprattutto organizzativo: l’emergenza per il Coronavirus che ha paralizzato l’Italia intera, ha infatti costretto la Lega prima a bloccare il campionato e poi a giocare le ultime gare rimaste in brevissimo tempo per cercare di non mettere in difficoltà i club impegnati in Champions League e in Europa League. Il campionato si è concluso ancora una volta con la vittoria della Juventus, che ha conquistato così il nono scudetto consecutivo, e con la retrocessione di SPAL, Brescia e Lecce.

Nella giornata odierna il Consiglio di Lega si è riunito per deliberare la data in cui inizierà la prossima stagione di Serie A. Il campionato 2020/2o21 inizierà nel weekend del 19-20 settembre, dunque una settimana dopo la prima data ipotizzata, ossia quella del 12 settembre. Tale scelta ha modificato anche le date della sosta natalizia, dal momento che si giocherà anche il 3 gennaio. I turni infrasettimanali dovrebbero essere cinque, oltre a quello di mercoledì 6 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio. Poi spazio alla Nazionale per l’Europeo, che si giocherà durante l’estate del 2021.

Questa la nota ufficiale della Lega Serie A: “Il Consiglio di Lega riunitosi oggi alle 19.00 ha deliberato all’unanimità che la Serie A TIM 2020/2021 inizierà nel weekend del 19-20 settembre. La decisione conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle Società in una riunione dedicata a questo tema“.