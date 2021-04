Serie A, “FantaMed”: ore 15.00 live su Instagram! Su Mediagol sbarca anche il Fantacalcio

“FantaMed“: la trasmissione di Mediagol sul Fantacalcio.

Dubbi di formazione? Nessun problema! Analizzeremo insieme la trentatreesima giornata di Serie A in chiave fantacalcistica, studiando possibili favoriti e sconsigliati per la tua rosa.

Cristiano Ronaldo, a secco da diverse giornate, potrebbe tornare a graffiare contro la Fiorentina di Beppe Iachini? Edin Dzeko o Borja Mayoral? Josip Ilicic va schierato o no? Musa Barrow – in gol da due giornate consecutive – può purgare ancora la Dea di Gian Piero Gasperini nonché sua ex squadra? Zlatan Ibrahimovic si o no? Giacomo Raspadori, in vero stato di grazia dopo la doppietta in quel di San Siro, può finalmente trovare continuità?

Di tutto questo – e non solo – parleremo nel corso del format di approfondimento fantacalcistico condotto da Giulia Fazio con Nicolò Cilluffo, Luca Silvestri e Riccardo Di Falco.

Non perderti “FantaMed“: ore 15.00 live su Instagram sulla pagina di Mediagol. Condividi la diretta con i tuoi amici e commenta chiedendoci consigli ed opinioni sui tuoi leciti dubbi fantacalcistici!

Save the date!

