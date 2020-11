Serie A, emergenza Coronavirus: unico laboratorio per i tamponi e campionato Primavera fermo

Si è tenuta oggi la riunione del consiglio della Lega Serie A.

In attesa del riscontro ufficiale pubblicato dalla Lega stessa, la redazione di Sky Sport ha già dato qualche anticipazione in merito a quanto è stato deciso. Uno dei punti all’ordine del giorno è sicuramente l’emergenza Coronavirus. Per questo motivo è emersa la necessità di dotarsi di un laboratorio di analisi dei tamponi unico e centralizzato. Un’altra importante misura attuata è la sospensione del campionato Primavera, che resterà fermo per un mese.

Real Madrid-Inter, Ramos perde la testa e insulta Hakimi: “Alzati, figlio di p****na. Sei un topo di fogna!”