Serie A, Delio Rossi: “Lazio era avvantaggiata, ma ora corre un rischio. Juventus? Ha un lusso”

I pronostici di Delio Rossi.

La Serie A è ricominciata nelle scorse ore, a seguito del lungo stop dettato dalla pandemia di Coronavirus in Italia. In queste ore stanno andando in scena i quattro recuperi del venticinquesimo turno, mentre da domani andrà in scena la ventisettesima giornata. La corsa allo scudetto, dunque, ripartirà da dove la avevamo lasciata, anche se a distanza di mesi sarà determinante la condizione delle squadre. Juventus, Inter e Lazio intendono lottare fino all’ultimo secondo per non lasciare nulla al caso. Tra intrecci di impegni, rose da adattare al nuovo numero di sostituzioni e infortuni in agguato, chi avrà la meglio?

A dire la sua è stato, tra le righe del quotidiano Il Giornale, l’allenatore ex Lazio, Palermo e Sampdoria: “Prima della pausa – dice Delio Rossi – la Lazio veniva da una striscia positiva ed era avvantaggiata dal giocare una volta alla settimana. Era diventata la mia favorita per lo Scudetto. Ora però, con così tante partite ravvicinate e giocando quasi sempre con gli stessi titolari, i biancocelesti rischiano di arrivare spremuti al rush finale. La Juventus? Ha una grande abbondanza, con i cinque cambi può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione. Basti pensare a calciatori come Higuain o Rabiot che giocherebbero titolari ovunque: alla Juventus fanno le riserve“.

