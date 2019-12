Serie A, De Biasi: “Torino in difficoltà, ecco cosa serve. SPAL? Piedi piantati per terra”. E sul Brescia…

Parola a Gianni De Biasi.

L’allenatore italo-albanese, che nella sua carriera ha guidato tra le altre SPAL e Torino, ha detto la sua ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ su alcune delle squadre che militano quest’anno nella massima serie italiana. Tra queste, proprio le sue due ex compagini.

TORINO -“La squadra granata ha dimostrato di non avere continuità e non essere cresciuta rispetto alla scorsa stagione. Le difficoltà ci sono, le aspettative dei tifosi sono legittime: serve maggiore continuità“.

BRESCIA – “Presto per dare un giudizio, ha dimostrato di non avere serenità nel cambio di allenatore. Gioca un discreto calcio, cerca di fare il suo compito nel modo migliore possibile. Cellino ha l’abitudine di prendere decisioni troppo affrettate“.

SPAL – “Semplici ha fatto cose egregie alla Spal. Ora ci sono aspettative e convinzioni, ma bisogna restare con i piedi per terra sempre. Serve un po’ di pazienza e supportare giocatori e allenatori. I ferraresi non sono arrivati per caso in A: quest’anno forse qualche valutazione è stata errata, oltre ad infortuni gravi sugli esterni”.

