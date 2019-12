Calciomercato Brescia, caccia ai rinforzi: nel mirino Pjaca e Saponara. I dettagli

Il Brescia cerca i rinforzi.

Le Rondinelle si trovano attualmente al terzultimo posto della classifica di Serie A, in piena corsa per la salvezza. Nel corso del mercato di gennaio, dunque, la squadra di Eugenio Corini tenterà di rafforzarsi per non perdere terreno sulle altre. La società biancazzurra, secondo quanto riporta l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport‘, si stanno muovendo, in particolare, al fine di colmare delle lacune nel reparto offensivo. Il profilo ricercato è infatti quello di un trequartista.

Nel mirino del club di Massimo Cellino ci sarebbe, ad oggi, Riccardo Saponara. Il classe ’91 è in prestito al Genoa dalla Fiorentina, ma in questa stagione non ha ancora collezionato nessuna presenza in campionato. La volontà di giocare potrebbero, dunque, condurlo altrove e, nelle Rondinelle, il trequartista rossoblù potrebbe trovare il giusto spazio. Un’altra alternativa, invece, è rappresentata da Marko Pjaca. Il croato, di proprietà della Juventus, non scende in campo da marzo scorso, quando in allenamento con la Fiorentina – dove era in prestito – si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Le sue condizioni fisiche, dunque, potrebbero essere un rischio per la società biancazzurra, che necessita di innesti che possano dare fin da subito qualità alla rosa.