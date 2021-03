Serie A, Cagliari-Juventus: tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni

Il confronto tra Cagliari e Juventus animerà la domenica di Serie A.

Momento molto complicato per la compagine bianconera, costretta a dimenticare la cocente delusione europea culminata con l’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League per il secondo anno consecutivo. Una ferita ancora aperta che potrebbe però caricare i giocatori di Pirlo al fine di dare un segnale d’orgoglio e ribadire la ferma volontà di provare a lottare ancora per lo Scudetto. La franchigia sarda sta invece vivendo un buon momento di forma. L’avvicendamento in panchina tra Di Francesco e Semplici ha giovato non poco all’organico rossoblu, che viene da ben tre risultati utili consecutivi e sta riuscendo- seppur con fatica – a tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

Le quote riguardanti questo incontro non trovano un punto stabile di equilibrio: il successo della formazione bianconera è momentaneamente il più probabile, con un 1.53 che vede Pirlo e i suoi estremamente favoriti. La vittoria sarda è invece quotata a 6.00, mentre il pareggio resta fisso a quota 4.10.

Di seguito le probabili formazioni del match.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.