Serie A, 27a giornata: l’Inter di misura a Torino, la Roma ko a Parma. Ecco come cambia la classifica

L’Inter in extremis.

Non sono mancate sorprese nelle gare pomeridiane del massimo campionato italiano. La Roma di Paulo Fonseca è stata infatti sconfitta dal Parma che si è, così, prepotentemente rilanciato nella corsa salvezza. Ad aprire le marcature è stato Valentin Mihăilă su assist di Dennis Man, a chiudere le danze il prolifico Hernani dagli undici metri. Adesso la squadra di Roberto D’Aversa è a meno tre dall’ultima casella della classifica che permetterebbe alla franchigia emiliana di rimanere nel campionato cadetto. La compagine giallorossa ha invece fallito l’occasione per confermare il quarto posto, venendo così scavalcata ufficialmente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vittoriosa nella serata di Venerdì contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. A Torino l’Inter ha rischiato di essere fermata dalla squadra di Davide Nicola, abile a rimettere in piedi il match con Sanabria dopo l’iniziale vantaggio di Romelu Lukaku. E’ stata infatti una prodezza di Lautaro Martìnez a decidere la gara che consente, così, al team nerazzurro di allungare su Juventus e Milan che saranno però rispettivamente impegnate contro Cagliari e Napoli nella giornata odierna.

