Milan, Theo Hernandez: “Voglio essere il migliore, non devo accontentarmi. Inter? La Juve è più forte”

Ciclone Theo Hernandez.

Stagione entusiasmante quella vissuta finora dal Milan che occupa la seconda posizione nella classifica di Serie A ed è in corsa per un posto ai quarti di finale di Europa League. Il laterale francese ex Real Madrid, intervistato da SportWeek, ha parlato della sua esperienza in rossonero dal momento del suo arrivo a Milano.

“Voglio essere il migliore e devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile. Ho cominciato qua, al Milan. Perché Pioli mi dice di andare avanti, di spingere. E dopo anche di tornare indietro. Allora spingo e quando vedo la porta, tiro. Scudetto? C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Una scelta tra Scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto”.