Savoia, il dg Rais: “Noi pronti per la Serie C. Sarà bello ospitare il Palermo al Giraud”

“Siamo pronti per la serie C, da conquistare sul campo o attraverso un ripescaggio. Il Savoia ha una progettualità ben definita ed il professionismo è l’obiettivo”.

Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è determinato. La formazione allenata da Parlato ha dato vita ad una bella sfida a distanza per la promozione con il Palermo, prima che il torneo venisse interrotto a causa dell’emergenza mondiale legata alla diffusione del coronavirus. Il dirigente della società campana, intervistato da Solosavoia.it, ha poi proseguito sulla possibilità che vengano create C1 e C2: “C’è da capire il senso di questa proposta vogliamo comprendere se l’ipotesi C2 sarebbe una sorta di calderone semi-professionistico. In tal caso tutti avremmo delle perplessità perché non risolverebbe un bel niente”.

Naturalmente qualora il Savoia dovesse esser promosso tra i professionisti occorrerà un importante esborso economico per mantenere la squadra ad alti livelli: “Eccezion fatta per Foggia e Palermo che hanno una struttura già idonea, le altre non possono presentare al momento uno stadio a norma per la C. Dovrebbero quindi essere autorizzate deroghe in tal senso. Oltre ciò si dovrebbe poi pensare di eliminare il contributo a fondo perduto mentre sarei dell’idea di tenere la fidejussione che rappresenta una garanzia per noi, per i giocatori e per la stessa Lega“.

“Così come sono i costi attuali, tra fondo perduto, fidejussione, stadio siamo già ad un costo iniziale di circa 1,5 milioni di euro, senza considerare l’allestimento della squadra – prosegue Rais -. Mi dite voi con queste premesse come si potrebbe affrontare serenamente un campionato per di più dopo una crisi così profonda? Ecco perché dovranno essere totalmente rivalutati i costi di gestione. Quando parlo di Piano Marshall è in questo senso, bisogna tutelare tutti. Poi si penserà al campo e per quanto ci riguarda sarà bello pensare di ospitare il Palermo al Giraud con la stessa ottima accoglienza ricevuta da loro in questo campionato”, ha concluso il dg del Savoia.

