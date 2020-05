Sassuolo, Carnevali: “Spadafora mi sembra confuso, svelo quanto ci costa lo stop. Allenamenti individuali? Vi dico la mia”

Parla Giovanni Carnevali.

L’emergenza Covid-19 ha costretto il mondo del calcio a fermarsi. Con l’inizio della “fase 2” dell’epidemia in Italia, tuttavia, si sta tentando di organizzare una ripresa. Da giorni, ormai, hanno avuto inizio gli allenamenti individuali presso i centri sportivi, nel rispetto delle norme di sicurezza, e dal 18 maggio riprenderanno quelli collettivi. In merito ad una ripresa dei campionati, tuttavia, non si hanno ancora notizie ufficiali. D’altra parte, i primi tamponi su tesserai e membri dello staff delle squadre di Serie A hanno registrato nuovi contagi.

L’amministratore delegato del Sassuolo, nel corso di un’intervista rilasciata a Ceramicanda, ha parlato di come il club neroverde, uno tra i primi a tornare in campo per gli allenamenti individuali, sta gestendo la complessa situazione: “Ripartire con gli allenamenti – dice Carnevali – è stata una decisione di buon senso anche se è più un percorso di riadattamento fisico che un allenamento. L’interruzione alla Serie A costa più di 200 milioni, al Sassuolo tra i 10 e 12. Non si ricominciasse il danno sale a 800 milioni e diverse società porterebbero i libri in tribunale: la A traina anche la B, le giovanili, il calcio femminile. Spadafora mi sembra viva un momento di confusione, ma nel Governo vedo emergere nuove consapevolezze e la massima disponibilità dei club a soddisfare le condizioni di sicurezza richieste“.

A proposito, invece, della dura stagione che il Sassuolo sta vivendo, al di là dell’emergenza Coronavirus: “Prima la perdita del Dottor Squinzi, poi quella della Dottoressa (la vicepresidente Spazzoli, scomparsa a fine novembre, ndr), adesso il Coronavirus, spero questa stagione finisca presto“.

