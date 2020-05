Sassuolo, Carnevali: “Tutto sui nuovi piani d’allenamento. Ripresa’Dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi 20 giorni”

Il Sassuolo riprende con prudenza.

Giovanni Carnevali, ad degli emiliani, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla ripresa della formazione guidata da Roberto De Zerbi, prima compagine italiana ad aprire il proprio centro sportivo per permettere ai propri giocatori di effettuare delle sessioni di allenamento individuali: “Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico. Il tutto con il massimo isolamento e le massime precauzioni. I giocatori arrivano ogni 15 minuti, si portano l’acqua e si lavano a casa”-ha spiegato il dirigente neroverde. “E’ talmente tanta la voglia di riprendere che c’è massima disponibilità da parte dei nostri atleti ad un ritiro lunghissimo in modo da finire la stagione. L’aspetto psicologico influisce, giusto iniziare piano in vista di un calendario che poi sarà pieno. Appena uscirà bisognerà analizzare bene il protocollo che arriverà a giorni. Dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi 20 giorni sperando in un calo di contagi e decessi. Abbiamo la volontà di continuare, credo sia quasi un obbligo finire la stagione. Giocare in pochi stadi in aree con pochi contagi? A me piace come idea, tanto a porte chiuse uno stadio vale l’altro. Bisogna cercare di limitare distanze e contatti“.

