Sassuolo, Boateng elogia De Zerbi: “Il miglior allenatore avuto in carriera, ecco cosa lo rende così speciale”

De Zerbi? Ha tante qualità, ho una cosa da dire.

Queste le parole di Kevin Prince Boateng, intervenuto in merito al suo ex allenatore ai tempi del Sassuolo Roberto De Zerbi. Il giocatore con un passato al Milan ha voluto sottolineare i molteplici aspetti, umani e tecnici, che rendono l’allenatore degli emiliani uno dei migliori in circolazione. In occasione di un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di DAZN, il classe ’87 ha fatto cenno proprio di queste sue smisurate qualità:“È il miglior allenatore che ho avuto nella mia carriera sia come persona sia per le sue idee di calcio. Ha tutto, è completo, fortissimo, un vero malato di calcio. Basta vedere cosa è riuscito a costruire con il Sassuolo”.

Boateng ha poi proseguito parlando del suo futuro, escludendo l’eventuale possibilità di sedere un giorno su una panchina italiana o estera: “Io allenatore? Non credo di avere la pazienza, sono uno di quelli che farebbe tre cambi in 10 minuti qualora le cose non andassero bene. Magari all’inizio potrei fare il secondo di De Zerbi (ride NdR)”.

