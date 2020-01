San Tommaso-Palermo, Pergolizzi studia il tridente ‘over’: idea Fallani dal 1′. Subito in campo il neo acquisto Floriano

“Nell’ultima seduta a Boccadifalco prima della partenza (prevista stamattina in pullman), Pergolizzi ha continuato a schierare il Palermo col tridente, provando però una novità“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle probabili scelte di formazione in vista della gara di sabato alle 14.30 contro il San Tommaso. Il tecnico rosanero, infatti, nel corso dell’allenamento di ieri ha provato diverse soluzioni, tra le quali anche quella con il tridente ‘over‘ con Ficarrotta e Floriano ai fianchi di Ricciardo.

Questo tipo di scelta costringerebbe Pergolizzi, in virtù della regola degli under, ad inserire un giovane in un altro reparto con l’indiziato numero uno che sembra esser Mattia Fallani. Il giovane portiere 2001 quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente ed al termine della seduta si è anche intrattenuto per qualche minuto a parlare con il tecnico.

“D’altronde, se l’intenzione è quella di lanciare subito nella mischia Floriano, le alternative sono due: «bocciare» Ficarrotta o dare un turno di riposo a Felici, che ha recuperato dalla botta al ginocchio di una settimana fa, ma potrebbe aver bisogno di fermarsi per una partita. Valutazioni che Pergolizzi farà fino all’arrivo in Irpinia, ma non si tratta dell’unico dubbio in vista del match di domani“.

Oltre alla scelta del 2001 da schierare in campo, Pergolizzi ha qualche dubbio in mezzo al campo. Sono ancora da valutare, infatti, le condizioni di Martin, che nell’ultima gara di campionato è rimasto in panchina. Dovrebbe partire da titolare, invece, Langella, autore del suo primo gol con la maglia rosanero contro il Marsala. Accardi e Rizzo Pinna sono rimasti a riposo a causa dell’influenza, mentre Mendola, Santana e Corsino hanno lavorato a parte.