Sampdoria, Ferrero: “Felice di riprendere, ma meglio pensare alla prossima stagione”

Ancora incerto il futuro dei campionati.

Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Radio Uno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla possibile ripresa della stagione di Serie A, momentaneamente ferma a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il presidente blucerchiato ha voluto ribadire l’importanza di ripartire in completa sicurezza:

Sampdoria, Gabbiadini: “Scudetto? Il campionato sarà falsato. Vietato avere fretta di tornare in campo”

“Io sarò felice di riprendere il campionato quando verranno presentate delle proposte accettabili. Iniziare il 4 maggio? Meglio l’11 o il 18, ma servono le giuste rassicurazioni: i giocatori non possono stare a tre metri di distanza, è ovvio. Non gli si può chidere di stare trenta giorni in un albergo isolati dalle famiglie, mi sembra una proposta bislacca dopo che sono già dovuti stare in quarantena. Sarebbe meglio rimboccarci le maniche per fare un grande campionato il prossimo anno”.

Sampdoria, Ekdal: “Non riesco più a pensare al calcio, mi manca mia figlia. Ripresa? Ho la mia idea”