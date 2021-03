Sampdoria, è toto-allenatore: si complica il rinnovo di Ranieri, Ferrero pensa a Mihajlovic. Le ultime

Toto-allenatore in casa Doria.

Sampdoria-Cagliari, Nainggolan: “Siamo sulla giusta strada, dispiace per Di Francesco. Gol? Ero preoccupato”

La Sampdoria di Claudio Ranieri è stata fermata in extremis dal Cagliari di Leonardo Semplici nell’ultimo turno di Serie A. Radja Nainggolan ha firmato il suo primo centro in maglia sarda nel corso di questa stagione agonistica, mandando in subbuglio le aspettative blucerchiate. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al momento, il contratto del tecnico doriano che ha fatto le fortune del Leicester è in scadenza e pertanto Massimo Ferrero è a caccia di un nome al quale affidare la panchina della Sampdoria per la prossima stagione calcistica.

Ferrero non sarebbe disposto a rinnovare il contratto dell’attuale tecnico originario di Roma alle stesse cifre onerose percepite al momento da Claudio Ranieri che, dal canto suo, sembra non aver alcun intenzione di ridurre drasticamente il proprio stipendio. Per questo motivo, il presidente blucerchiato starebbe pensando ad uno dei coach al quale è rimasto più legato nella sua esperienza da patron, Siniša Mihajlović. Il tecnico serbo è però legato al Bologna fino al giugno del 2023 e guadagna circa 2 milioni a stagione, parametri decisamente fuori dal budget che potrebbe permettersi di spendere Ferrero. Seguiranno ulteriori sviluppi..

