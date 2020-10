Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Oggi ho fatto un po’ di esperimenti, sento delle responsabilità”

La Sampdoria batte l’Atalanta con il risultato di 3-1.

In occasione della quinta giornata del campionato di Serie A, la Dea di Gian Piero Gasperini è caduta in casa sotto i colpi dei blucerchiati guidati da Claudio Ranieri. Nonostante l’ottima prestazione in Champions League con il 4-0 finale nel match contro il Midtjylland, nel campionato di massima serie, dopo la brutta batosta contro il Napoli (4-1), i bergamaschi escono sconfitti dal campo anche contro la Sampdoria. Al termine dell’incontro, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Serie A, Sampdoria-Atalanta 1-3: ancora una sconfitta per Gasperini, Ranieri alla terza vittoria di fila

“Questa è una di quelle partite dove l’allenatore sente delle responsabilità per il risultato. Oggi ho fatto un po’ di ‘cantiere’, di esperimenti. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara sotto tanti aspetti, siamo stati però poco pericolosi, alla prima situazione abbiamo subito gol. È lo scotto da pagare per voler inserire velocemente tanti giocatori, non si può pretendere che la squadra sia la stessa, è mancata la qualità negli ultimi 20 metri contro una Sampdoria organizzata, che stava bene. Abbiamo la necessità di far crescere tanti giocatori, facendo molti cambi la squadra perde consistenza e sicurezza. Nel corso dei mesi magari crescono tutti e forse è per questo che facciamo meglio in genere nei gironi di ritorno. I 5 cambi esasperano questi esperimenti? Può darsi, perché sapevo di poter fare i cambi ma quando le partite prendono certe pieghe poi è difficile raddrizzarle“.

