Salerno-Mediagol: “Coronavirus e stop al calcio qui a Londra. Il Palermo da Zamparini a Mirri, tutto su Cagliari e Brescia. Scudetto e Premier League…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Giulia Anello

Nelle vesti di direttore sportivo e consulente di mercato del Watford si è preso la soddisfazione di mettere fine alla lunga imbattibilità del Liverpool di Jurgen Klopp in Premier League, grazie ad una prestazione di livello culminata in una vittoria entusiasmante e prestigiosa. Nicola Salerno, però, la sua parabola di dirigente a tutto tondo nel mondo del calcio l’ha costruita prevalentemente in Italia. Le due isole dello Stivale, Sicilia e Sardegna, sono quelle che hanno maggiormente segnato la carriera di uno dei manager più esperti e versatili del panorama calcistico nazionale. Nicola Salerno si è contraddistinto nel corso della sua carriera per le sue comprovate competenze, profonde e trasversali, di matrice tecnica e gestionale, patrimonio alla base del suo invidiabile background dirigenziale. I successi a Licata, la scalata a Messina che ha condotto i peloritani dall’universo dei dilettanti alla Serie B, la promozione in A con il Cagliari, le esperienze non semplici sul piano professionale, ma comunque fortemente significative, vissute a Catania e Palermo. L’ex ds del Brescia, che attualmente si trova a Londra in virtù del suo incarico attuale, si sofferma, nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, su numerose tematiche di stretta attualità. L’atmosfera densa di apprensione e timore legata all’emergenza Coronavirus che ha fermato il mondo del calcio e dello sport in generale, sconvolgendo dinamiche e quotidianità di gran parte della popolazione, il Palermo tra passato e presente, le stagioni di Cagliari e Brescia, la lotta Scudetto in Serie A e tanto altro…

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa…